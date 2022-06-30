Благовещенск, 30 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Дошкольному учреждению в столице Амурской области Благовещенске был нанесён ущерб более миллиона рублей в результате нецелевого расходования денег. Неэффективно расходовались бюджетные средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Александр Погожев ИА REGNUM Таракан на кухне в аварийном доме

Читайте также: В ЯНАО заведующую детсадом подозревают в мошенничестве

Несмотря на это, с родителей собирали деньги на ремонт, покупку мебели и игрушек. Поборы осуществлялись под предлогом улучшения условий для детей. Проверка также показала, что в детском саду не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, а в пищеблоке жили тараканы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении директора детсада также заводят дело об административном правонарушении по факту нарушения санитарно-эпидемических требований к условиям содержания детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ноябрьске (ЯНАО) заведующая детским садом подозревается в мошенничестве. Она составляла приказы, на основании которых её подчиненным выплачивались деньги за фактически не выполнявшуюся работу, а затем забирала эти средства себе.