Анадырь, 30 июня 2022, 07:43 — REGNUM В расположенном на Крайнем Севере самом восточном городе России Анадыре, являющемся административным центром Чукотки, 30 июня завершился отопительный сезон. Об этом пресс-служба администрации города сообщает на своём официальном сайте.
Граждан города информируют, что до начала осенне-зимнего периода в Анадыре планируется провести необходимый ремонт центральных тепловых пунктов, а также заменить порядка 3,5 км сетей горячего и холодного водоснабжения.
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