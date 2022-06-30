Анадырь, 30 июня, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В расположенном на Крайнем Севере самом восточном городе России Анадыре, являющемся административным центром Чукотки, 30 июня завершился отопительный сезон. Об этом пресс-служба администрации города сообщает на своём официальном сайте.

AlGaman Морской порт. Анадырь

пресс-служба администрации Анадыря «В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха выше +8 °C, городское коммунальное хозяйство совместно с Анадырской ТЭЦ приступают к отключению центрального отопления в жилых домах, социальных учреждениях, а также на промышленных и административных объектах».

Граждан города информируют, что до начала осенне-зимнего периода в Анадыре планируется провести необходимый ремонт центральных тепловых пунктов, а также заменить порядка 3,5 км сетей горячего и холодного водоснабжения.

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