Манила, 30 июня, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Избранный президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос принес присягу в качестве 17-го президента страны, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

Сообщается, что церемония инаугурации проходила в национальном музее филиппинской столицы Манилы. Церемонию посетили несколько тысяч человек. На мероприятии также присутствовали и родственники Маркоса, включая экс-президента республики Фердинанда Маркоса.

Напомним, 25 мая конгресс Филиппин подвел итоги президентских выборов в стране и огласил победу Фердинанда Ромуальдеса Маркоса. На посту главы государства он сменил Родриго Дутерте, чей шестилетний президентский срок подошел к концу.