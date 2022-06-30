Москва, , 07:38 — REGNUM Попытка блокировать Калининградскую область Литвой является стремлением британской шестёрки вывести конфликт с Россией на уровень столкновения с НАТО, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, это попытка любой ценой вытащить конфликт на уровень стран, входящих в НАТО. И, в этом смысле, это поджигатели войны, игра на грани фола, которую та сторона исполняет ради того, чтобы проверить на вшивость. А вот что сделают? А вот здесь отпрыгнут, не отпрыгнут, как себя будут вести? Где можно что-то ущемить», — заявил Кургинян.

По его словам, с большими оговорками и всеми сложностями процессов, протекающих на Украине, русская группировка побеждает даже в условиях, когда ее численность ниже той, что мобилизовала Украина. Она побеждает, прорываясь через колоссальные оборонительные вооружения и на фоне колоссальных поставок вооружений запада. И эта пока еще очень скромная и явная победа порождает у Запада желание поиграть в ускорение конфронтации и наращивании ее масштаба.

«Теперь, кто играет. Понятно уже сейчас, что Брюсселю этого не хочется делать. Европа эта классическая итальянская, немецкая, французская, ей этом всем неохота участвовать. Ее тянут как быка на бойню. И кто ее тянет — сама Литва, которой почему-то кажется, что это прикольно. Почему ей это кажется — отдельный вопрос», — продолжил эксперт.

Он отметил, что Литва ведет себя как классическая шестерка в подворотне, за которой стоят «пацаны побольше», и которая провоцирует на конфликт, и весь этот кровавый балаган происходит в одном сантиметре от ядерной войны.

«Этот авантюризм о чем-то ведь говорит. Кто подначивает Литву? Понятно, что Великобритания, понятно, что Соединенные Штаты, понятно, что те [классическая Европа] вынуждены в этом участвовать… и вот маленькая наглая Литва, зная, что у этого маленького пацаненка стоят взрослые ребята, она раскручивает эту спираль наглости вопреки этому тормозу со стороны Евросоюза и так далее. Но покуда Европа не суверенна, если удастся раскрутить этот британско-литовский проект, то, конечно, это будет эскалация», — добавил Кургинян.

На этом фоне задача России заключается в том, чтобы не дать им ущемить наши интересы, а с другой стороны — постараться действовать не в режиме открытого конфликта, который тут же станет конфликтом с НАТО, а в режиме гибридном, который будет для них болезненным и даст нам в будущем какие-то новые возможности.