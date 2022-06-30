Москва, 30 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Попытка блокировать Калининградскую область Литвой является стремлением британской шестёрки вывести конфликт с Россией на уровень столкновения с НАТО, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Мне кажется, это попытка любой ценой вытащить конфликт на уровень стран, входящих в НАТО. И, в этом смысле, это поджигатели войны, игра на грани фола, которую та сторона исполняет ради того, чтобы проверить на вшивость. А вот что сделают? А вот здесь отпрыгнут, не отпрыгнут, как себя будут вести? Где можно что-то ущемить», — заявил Кургинян.

По его словам, с большими оговорками и всеми сложностями процессов, протекающих на Украине, русская группировка побеждает даже в условиях, когда ее численность ниже той, что мобилизовала Украина. Она побеждает, прорываясь через колоссальные оборонительные вооружения и на фоне колоссальных поставок вооружений запада. И эта пока еще очень скромная и явная победа порождает у Запада желание поиграть в ускорение конфронтации и наращивание ее масштаба.

«Теперь, кто играет. Понятно уже сейчас, что Брюсселю этого не хочется делать. Европа эта классическая, итальянская, немецкая, французская, ей в этом всем неохота участвовать. Ее тянут как быка на бойню. И кто ее тянет — сама Литва, которой почему-то кажется, что это прикольно. Почему ей это кажется — отдельный вопрос», — продолжил эксперт.

Он отметил, что Литва ведет себя как классическая шестерка в подворотне, за которой стоят «пацаны побольше» и которая провоцирует на конфликт, и весь этот кровавый балаган происходит в одном сантиметре от ядерной войны.

«Этот авантюризм о чем-то ведь говорит. Кто подначивает Литву? Понятно, что Великобритания, понятно, что Соединенные Штаты, понятно, что те [классическая Европа] вынуждены в этом участвовать… и вот маленькая наглая Литва, зная, что у этого маленького пацаненка стоят взрослые ребята, она раскручивает эту спираль наглости вопреки этому тормозу со стороны Евросоюза и так далее. Но покуда Европа не суверенна, если удастся раскрутить этот британско-литовский проект, то, конечно, это будет эскалация», — добавил Кургинян.

На этом фоне задача России заключается в том, чтобы не дать им ущемить наши интересы, а с другой стороны, постараться действовать не в режиме открытого конфликта, который тут же станет конфликтом с НАТО, а в режиме гибридном, который будет для них болезненным и даст нам в будущем какие-то новые возможности.