Литовская шестерка провоцирует ядерную войну России и НАТО — Кургинян
Москва, 30 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Попытка блокировать Калининградскую область Литвой является стремлением британской шестёрки вывести конфликт с Россией на уровень столкновения с НАТО, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.
По его словам, с большими оговорками и всеми сложностями процессов, протекающих на Украине, русская группировка побеждает даже в условиях, когда ее численность ниже той, что мобилизовала Украина. Она побеждает, прорываясь через колоссальные оборонительные вооружения и на фоне колоссальных поставок вооружений запада. И эта пока еще очень скромная и явная победа порождает у Запада желание поиграть в ускорение конфронтации и наращивание ее масштаба.
Он отметил, что Литва ведет себя как классическая шестерка в подворотне, за которой стоят «пацаны побольше» и которая провоцирует на конфликт, и весь этот кровавый балаган происходит в одном сантиметре от ядерной войны.
На этом фоне задача России заключается в том, чтобы не дать им ущемить наши интересы, а с другой стороны, постараться действовать не в режиме открытого конфликта, который тут же станет конфликтом с НАТО, а в режиме гибридном, который будет для них болезненным и даст нам в будущем какие-то новые возможности.