Чебоксары, , 07:38 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции, которых обвинили в превышении полномочий и взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и прокуратуре республике.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали два бывших сотрудника патрульно-постовой службы полиции Алатыря. Следствие считает, что 3 августа 2019 года около 23:00, находясь на службе во время празднования Дня города Алатыря, они учинили в магазине ссору с посетителем и доставили его в больницу для установления признаков опьянения. В управлении считают, что в действиях горожанина не усматривались признаки административного правонарушения.

Ведомство установило, что когда результаты анализов показали, что алатырец трезв, его вывели его на улицу, где избили и заковали в наручники.

Также следствие полагает, что в августе 2020 года один из обвиняемых передал 2 тыс. рублей взятки врачу-хирургу больницы за выдачу ему справки об освобождении от работы без соответствующих к этому медицинских показаний.

Отмечается, что правоохранителей уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Их обвинили в превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и даче мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2). Дело передано в Алатырский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения «Чувашгосансамбль». Его обвинили в коррупционных преступлениях — превышении полномочий, взяточничестве, присвоении.

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