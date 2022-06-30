Лондон, 30 июня, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Производство автомобилей в Великобритании выросло за год на 13,3% по итогам мая после десятимесячного падения, сообщается на сайте британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Farhath Shaffie Автомобиль

Так, в прошлом месяце в стране было выпущено 62 284 автомобиля, а в мае 2021 года — 54 962. Кроме того, в Соединенном Королевстве более чем в два раза (на 108,3%) в годовом выражении увеличилось производство электромобилей.

В мае с конвейера сошли 4525 таких транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января SMMT объявило, что по итогам 2021 года производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня за последние 65 лет.