Ист-Лондон, , 07:36 — REGNUM Возможную причину гибели 21 подростка в одном из баров в провинции Восточный Кейп в Южно-Африканской республике (ЮАР) назвали эксперты. Об этом 29 июня сообщило агентство Reuters.

ЮАР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ряд экспертов, на мнение которых ссылается агентство, предполагают, что причиной массовой гибели подростков стала утечка газа. Один из источников заявил, что следователи на сегодняшний день серьёзно занимаются именно этой версией гибели детей. В пользу версии гибели подростков от утечки газа свидетельствуют эксперты, утверждающие, что от тел при вскрытии исходил резкий химический запах. Что это за химикат — пока не установлено.

Кроме того, многие пострадавшие жаловались медикам на боли в груди и спине.

При этом представители судебно-медицинской экспертизы не комментируют детали расследования до выхода окончательного отчёта по инциденту. Правительство провинции Восточный Кейп официально сообщило лишь о факте проведения вскрытия тел погибших и об отправке образцов для исследования в лабораторию.

Властями полностью были исключены из причин массовой гибели подростков давка, драка, либо пищевое отравление, а также наркотическое и алкогольное отравление.

Пресс-служба отделения национальной полиции уточнила, что расследование обстоятельств и причин трагедии продолжается, официальный отчёт будет представлен в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой гибели более 20 подростков в ночном баре в городе Ист-Лондон в ЮАР.

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