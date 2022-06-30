Сосенский, Калужская область, 30 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. К 2,5 года лишения свободы осуждён 33-летний мужчина за организацию незаконной миграции, сообщили 30 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Следствием и судом установлено, что мужчина организовал за вознаграждение фиктивную поставку на учёт в квартирах города Сосенского Козельского района иностранных граждан. Ранее с помощью осужденного на территорию России незаконно прибыли более 30 граждан Украины, Молдавии, Армении и Азербайджана. После выявления преступления злоумышленнику удалось скрыться за границей. Однако в результате международно-правового сотрудничества следственных органов было установлено местонахождение обвиняемого на территории Армении, после чего злоумышленника доставили в Калугу.

Приговором суда преступнику было назначено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.