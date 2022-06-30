Веллингтон, 30 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки зафиксировали 7423 случая локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия

По ее данным, еще 206 заболевших приехали в Новую Зеландию из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1 338 501. Также за минувшие сутки на новозеландской территории скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 411 пациентов с COVID-19. При этом семеро из них помещены в отделения интенсивной терапии. Тем не менее эксперты считают угрозу возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране маловероятной.