Находка, Приморский край, , 07:32 — REGNUM Компания из Находки не задекларировала при ввозе из Китая в Россию 84 тыс. пар домашних тапочек стоимостью около 28 млн рублей. Сотрудники таможни выявили правонарушение, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

Тапок Kompashka43.ru

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Три контейнера с тапочками ввезены в порт Восточный в Приморье. Импортер указал в декларации, что в контейнерах находятся заготовки верха для домашней обуви, но таможенники обнаружили уже готовые изделия.

Суть в том, что при ввозе заготовок обуви таможенные пошлины не взимаются, а готовая обувь облагается пошлиной.

Таможня задержала товар и возбудила дело об административном правонарушении. Санкцией статьи предусмотрен штраф от половины до двойного размера стоимости товаров с возможной конфискацией или без таковой либо конфискацию товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени компания признана виновной в административном правонарушении.