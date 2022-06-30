Саракташский район, Оренбургская область, 30 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Саракташском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Его жертвой стала трёхлетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области ДТП

В селе Кабанкино в кювет опрокинулся автомобиль. В результате погиб ребёнок, а его мать госпитализирована. Состояние женщины — тяжёлое. Водитель от госпитализации отказался.

По факту автоаварии полиция проводит проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.