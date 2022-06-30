Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM В Екатеринбурге задержали партию гвоздик, заражённых опасным вирусом. Цветы пытались завезти из Колумбии. Сообщили журналистам в Управлении Россельхознадзора Свердловской области.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ввоз 300 гвоздик запретили. Партию цветов сожгут. В ней обнаружен западный цветочный трипс.

Западный цветочный трипс является опасным карантинным вредителем. Он практически всеяден и уничтожает растения. Более того, западный цветочный трипс может быть переносчиком опасных заболеваний.