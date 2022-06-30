Оттава, 30 июня 2022, 07:21 — REGNUM Популярная игра RimWorld в жанре симулятора строительства планетарной колонии вскоре выйдет на консолях. Об этом 29 июня сообщил портал Eurogamer.
Релиз игры состоится 29 июля 2022 года на устройствах Xbox и PlayStation. Разработкой консольной версии RimWorld занималась студия Double Eleven Limited, которая ранее портировала на консоли такие игры, как Minecraft Dungeons и Rust. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер и сообщили, что консольная версия игры выйдет сразу с дополнением Royalty.
Напомним, RimWorld вышла на ПК в формате раннего доступа в 2013 году, полноценный релиз состоялся 17 октября 2018 года. Таким образом, игра выйдет на консолях спустя 3,5 года.
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