Оттава, 30 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Популярная игра RimWorld в жанре симулятора строительства планетарной колонии вскоре выйдет на консолях. Об этом 29 июня сообщил портал Eurogamer.

Скриншот из трейлера Игра Rimworld

Релиз игры состоится 29 июля 2022 года на устройствах Xbox и PlayStation. Разработкой консольной версии RimWorld занималась студия Double Eleven Limited, которая ранее портировала на консоли такие игры, как Minecraft Dungeons и Rust. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер и сообщили, что консольная версия игры выйдет сразу с дополнением Royalty.

Напомним, RimWorld вышла на ПК в формате раннего доступа в 2013 году, полноценный релиз состоялся 17 октября 2018 года. Таким образом, игра выйдет на консолях спустя 3,5 года.