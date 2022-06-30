Токио, 30 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Власти японской столицы Токио повысили уровень эпидемиологической опасности из-за COVID-19 до второй степени из четырех возможных, передает телесеть Fuji News Network.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Такое решение вызвано тем, что в городе зафиксировано резкое распространение инфекции. Так, 29 июня в Токио было выявлено 3803 новых случая заражения коронавирусом, что на 63% больше, чем зарегистрировано неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня издание Le Figaro распространило информацию о том, что во Франции началась седьмая волна распространения коронавирусной инфекции.