Хабаровск, , 07:19 — REGNUM Хабаровский край в новом учебном году присоединится к информационной системе «Моя школа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Школьный дневник

Читайте также: Госдума убрала термин «услуга» из закона об образовании

В «Мою школу» входят электронный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, библиотека с курсами, портфолио учеников и другие функции.

«Внедрение системы — одна из федеральных задач по цифровой трансформации отрасли образования», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на повышение престижа профессии учителя.