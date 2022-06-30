Иркутск, , 07:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 30 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8689 человек, за последние сутки не скончался ни один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 979 (+79 за сутки), хотя ещё накануне было +80.

Госпитализирован 251 (-11 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 808 пациентов (+68 за сутки).

Ещё 701 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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