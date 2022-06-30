Лисичанск, ЛНР, 30 июня, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под городом Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью перешла под контроль российских войск и армии ЛНР. Об этом 30 июня сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

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«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — так написал посол ЛНР в России.

Кроме того, Мирошник уточнил, что завершена зачистка в районе промзоны и окружающих застроек в районе завода резинотехнических изделий (РТИ) в Лисичанске. Подразделения российских войск и войск ЛНР продолжают зачистку уже подконтрольной им территории.

В северо-западной части города колонна с командным составом противника пыталась прорваться из окружения, но была обнаружена разведкой и попала под плотный обстрел артиллерии. Мирошник отметил, что командный состав пытался покинуть Лисичанск, бросив подчинённых на произвол судьбы. Число погибших при артобстреле украинских боевиков, по словам Мирошника, будет установлено позднее.

Посол ЛНР в России уточнил, что на сегодня все значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск находятся под контролем войск России и ЛНР. Автотрасса Лисичанск — Артёмовск перекрыта полностью, все попытки покинуть по ней город и пригороды Лисичанска теперь невозможны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным российских военных, из-за голода украинские боевики бросают свои позиции у Лисичанска и дезертируют.