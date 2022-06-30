Мадрид, , 07:11 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе выступления на саммите НАТО в Мадриде заявила о недопустимости превращения конфликта на Украине в причину для новой гонки вооружений, поскольку «гарантирующая полное взаимное уничтожение» альтернатива «непостижима».

Джасинда Ардерн GregorRichardson

Заявив о своей поддержке киевского режима, Ардент одновременно призвала избегать ещё большей поляризации, которая делает мир ещё более опасным.

Джасинда Ардерн «Нашу солидарность с этой страной обязательно нужно подкреплять развитием и усилением международных институтов, многосторонних форумов и инициатив по разоружению».

Представительница Новой Зеландии подчеркнула, что возникшая на Украине ситуация должна послужить миру в качестве убедительной причины для разоружения. Она призвала страны НАТО и партнёров альянса принять участие в обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), запланированной на август в Нью-Йорке, на которой дать «решительный сигнал о необходимости разоружения».

Джасинда Ардерн «Этот конфликт должен стать причиной для прекращения производства оружия, гарантирующего полное взаимное уничтожение, потому что альтернатива непостижима».

Как сообщало ИА REGNUM, Джасинда Ардерн в ходе выступления на саммите НАТО заявила, что Новая Зеландия не намерена вступать в новые военные альянсы.

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