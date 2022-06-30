Чита, 30 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 30 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 385 (+15 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период COVID-19 унес жизни 2 682 человека, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев.

Вместе с тем 166 606 пациентов (+47 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 16 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

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