Биробиджан, 30 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Биробиджане в инфекционном отделении для тех, кто госпитализируется с подозрением на COVID-19 сократили количество мест. Число коек уменьшено с 45 до 25, сообщил в своём телеграм-канале 30 июня заместитель председателя правительства Еврейской автономии Валерий Жуков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

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«Коечный фонд для граждан с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в областной больнице сокращён с 45 до 25 коек. Причина — снижение числа пациентов, которые поступают в больницу с симптомами COVID-19», — отметил вице-премьер.

Валерий Жуков также подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация и рекомендовал жителям региона ставить прививки и своевременно ревакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня в Еврейской АО приостановлен масочный режим, введённый из-за коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал губернатор региона.