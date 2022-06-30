Мадрид, 30 июня, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что Китай стал «более напористым и способным бросить вызов международным правилам и нормам». Об этом она сказала в ходе выступления на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Глава новозеландского правительства также отметила, что западные страны должны поддерживать «порядок, основанный на правилах», призывать к переговорам и «выступать против нарушения прав человека».

Кроме того, она призвала развивать устойчивость Индо-Тихоокеанского региона через укрепление связей и экономической архитектуры, а не путем милитаризации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает категорически против создания «азиатско-тихоокеанского аналога НАТО».