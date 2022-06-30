Омск, , 07:05 — REGNUM Уголовное дело о совершении развратных действий в отношении школьницы направлено в суд в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в областной прокуратуре.

Уголовное дело Severpost.ru

В Оконешниковском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 55-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

По версии следствия, мужчина занимался репетиторством с 15-летней школьницей. На протяжении более восьми месяцев он совершал в отношении неё развратные действия.

Своей вины мужчина не признал. По инициативе следствия он отстранён от должности учителя. Уголовное дело рассмотрит Оконешниковский районный суд.

Кроме того, прокурор в интересах школьницы предъявил гражданский иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Омска подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки.

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