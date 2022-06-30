Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Разработчик Кевин Глинн, известный в сети под ником Uncle Webb, нашёл в «Защитнике Windows» (Windows Defender) ошибку, из-за которой он серьёзно снижает производительность процессоров Intel в операционных системах Windows 10 или 11. Об этом 29 июня сообщил журнал PC Gamer.

Процессор

Согласно отчёту эксперта, «Защитник Windows» начинает произвольно использовать все аппаратные счётчики производительности процессоров Intel Core. Глинн отмечает, что это само по себе не является большой проблемой, но защитное ПО Windows случайным образом меняет определённые атрибуты счётчиков, что приводит к конфликту с другими программами, которые также их используют.

Разработчик сообщил, что его процессор Intel Core i9 10 850K потерял из-за этого около 6% производительности в тесте Cinebench. Он утверждает, что с проблемой могут столкнуться пользователи, чей ПК оборудован процессорами Intel, выпущенными в 2008 году и позже. Глинн также пояснил, что невозможно предсказать, когда именно себя проявит подобная проблема, т.е. пользователь не сможет её заметить, если не будет специально отслеживать производительность процессора.

Для справки: «Защитник Windows» — это антивирусная программа Microsoft, по умолчанию встроенная в операционные системы Windows. Впервые это ПО появилось в Windows XP.