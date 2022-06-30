Ивдель, Свердловская область, , 07:31 — REGNUM В Ивделе Свердловской области вынесли приговор мужчине, который прокатил на капоте государственного инспектора Охотнадзора. Уралец пытался скрыться от представителя власти, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.

Приговор

Инцидент произошёл в октябре 2022 года. Государственный инспектор патрулировал улицы Ивделя, когда заметил ружьё без чехла на сидении автомобиля. Правоохранитель остановил нарушителя, но тот отказался предоставить документы, разрешающие ему охотиться на территории Ивдельского городского округа. Более того, мужчина попытался скрыться и начал движение в сторону инспектора. Чтобы избежать травм, представитель власти запрыгнул на капот машины. Таким образом он проехал около полутора километров.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, уралец не сможет охотиться в течение двух лет.