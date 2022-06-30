Якутск, 30 июня, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Последние три авиапроисшествия в Якутии не связаны с тем, что техника была старой. Об этом 30 июня заявил ЯСИА экс-гендиректор АК «Якутия», заслуженный работник транспорта Иван Простит. Он прокомментировал опасения якутян, что самолёты могли падать из-за изношенности оборудования.

Vityaz-aero.ru Вертолет. Камчатский край

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«Это ерунда. Там по каждому агрегату свой паспорт ведется, указываются сроки, поэтому они меняются не так, как на машинах — до первой поломки. В авиации, если срок подошел, неважно — целый, нецелый, исправный, неисправный — его должны обязательно заменить. Поэтому об этом говорить не стоит, только профаны говорят о старой технике», — уверен Иван Простит.

По его словам, важно сейчас дождаться результатов расследования авиапроисшествий с самолётами Ан-26 и Ан-30, а также с вертолётом Ми-8. Каждый из этих случаев будет исследован отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Якутии совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, доставлявший к месту лесного пожара сотрудников Авиалесоохраны. На борту были 23 человека.

Ранее, 21 и 22 июня, крушение потерпели самолёты Ан-26 и Ан-30, один из них до сих пор не найден.