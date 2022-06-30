Южно-Сахалинск, 30 июня, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подписал соглашение о сотрудничестве с главой города Шахтёрск Донецкой Народной Республики Александром Шатовым, об этом он сообщил 30 июня в своём телеграм-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Россия полна решимости покончить с нацизмом раз и навсегда. Поэтому военная спецоперация продолжается, а все поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным цели будут достигнуты! На призыв о помощи жителей Донбасса откликнулся весь Дальний Восток. Сахалин и Курилы тоже не будут стоять в стороне — примем участие в общем деле и уже сделали очередной шаг для укрепления союза между Россией и ДНР», — написал Лимаренко.

Островной регион окажет городу Шахтёрск и его жителям всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, шефство над Станично-Луганским районом ЛНР взяла Волгоградская область.