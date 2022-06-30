Екатеринбург, 30 июня, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В частных детских садах Свердловской области появятся дополнительные ясельные группы для бюджетного размещения детей. В рамках проекта «Демография» на эти цели из регионального и федерального бюджетов выделят около 16 млн рублей, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Дополнительные ясельные группы появятся в четырёх детсадах Екатеринбурга и одном в Нижнем Тагиле. Планируется создать 120 бюджетных мест. Отмечается, что плата за посещение частного сада не будет больше предполагаемой за посещение государственного.

Родители, которые находятся в очереди для направления в ясли в 2023–2024 году могут выбрать между частным и государственным детским садом. В 2023 году предполагается создать ещё 288 бюджетных мест.