Посёлок городского типа Махнёво, Свердловская область, 30 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил уральцам, раскритиковавшим состояние дороги между селом Мугай и посёлком Махнёво Среднего Урала. Дорога числится на балансе региона, поэтому не нужно ругать мэра Махнёво, сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

Яма

Куйвашев признал, что 17-километровый участок дороги действительно находится в плачевном состоянии. В ближайшее время его отремонтирует Свердловскавтодор. При этом глава региона отметил, что всегда удивляется изобретательности уральцев и их умению решить проблему оригинальным способом.

Отметим, ранее на дороге к населённому пункту Махнёво появилась табличка, содержащая надпись «Какой глава такие и дороги. То ли ещё будет». Её поставили местные жители, недовольные качеством дороги.