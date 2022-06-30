Эдинбург, Великобритания, , 06:49 — REGNUM Военную помощь в размере £65 млн выделили Украине власти Шотландии, заявила журналистам шотландский министр финансов Кейт Форбс.

Флаги Шотландии и Великобритании Julien Carnot

Указанная сумма войдет в пакет финансирования в £1 млрд, который должен быть предоставлен Великобританией украинской стороне. Ранее Шотландия направляла Киеву через Лондон £4 млн на гуманитарные нужды и £3 млн на медикаменты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Украина получила от США дополнительную сумму в размере $1,3 млрд для покрытия расходов украинского государственного бюджета.

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