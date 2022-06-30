Эдинбург, Великобритания, 30 июня, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Военную помощь в размере £65 млн выделили Украине власти Шотландии, заявила журналистам шотландский министр финансов Кейт Форбс.

Julien Carnot Флаги Шотландии и Великобритании

Указанная сумма войдет в пакет финансирования в £1 млрд, который должен быть предоставлен Великобританией украинской стороне. Ранее Шотландия направляла Киеву через Лондон £4 млн на гуманитарные нужды и £3 млн на медикаменты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Украина получила от США дополнительную сумму в размере $1,3 млрд для покрытия расходов украинского государственного бюджета.