Куала-Лумпур, 30 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 2 605 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 4 563 188. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 763 человека.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве выздоровели 4 498 711 пациентов. Сейчас в Малайзии числится 28 714 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 40 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.