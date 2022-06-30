Серов, Свердловская область, 30 июня, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области поймали водителя, который насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщает 30 июня областное Управление ГИБДД.

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Гражданину 56 лет. Его нашли в микрорайоне Сортировка. Оказалось, что после ДТП он бросил автомобиль на парковке, уехал в Краснотурьинск на автобусе, затем вернулся на попутке и в магазине был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 29 июня автомашина «Дэу-Нексия» сбила семилетнего мальчика. Спасти ребёнка не удалось.