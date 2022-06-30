Кемерово, 30 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Кемеровский арбитраж в июле 2022 года рассмотрит три иска от обогатительной фабрики «Антоновская» и шахты «Антоновская» к ООО «Управляющая компания «Евраз Междуреченск» из дивизиона «Евраз груп». Общая сумма заявленных претензий составляет порядка 200 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иски были поданы 18–20 мая 2022 года. 20 июля судья Перевалова рассмотрит самый крупный из них, поданный АО «Шахта Антоновская» и АО «Обогатительная фабрика «Антоновская» — «о взыскании 127 410 000 рублей убытков». В тот же день будет рассмотрен отдельный иск от АО «Шахта Антоновская» — «о взыскании 40 000 000 руб. пени, 432 260,88 руб. убытков». На 4 июля назначено заседание по иску фабрики — на 30 млн рублей, заявленных как неустойка.

Напомним, ранее претензии к компании из группы «Евраз» на сумму свыше 1,2 млрд рублей были поданы АО «ТД Южно-Сибирский». Дело рассмотрят также 20 июля