К компании из дивизиона группы «Евраз» подано три многомиллионных иска
Кемерово, 30 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Кемеровский арбитраж в июле 2022 года рассмотрит три иска от обогатительной фабрики «Антоновская» и шахты «Антоновская» к ООО «Управляющая компания «Евраз Междуреченск» из дивизиона «Евраз груп». Общая сумма заявленных претензий составляет порядка 200 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Иски были поданы 18–20 мая 2022 года. 20 июля судья Перевалова рассмотрит самый крупный из них, поданный АО «Шахта Антоновская» и АО «Обогатительная фабрика «Антоновская» — «о взыскании 127 410 000 рублей убытков». В тот же день будет рассмотрен отдельный иск от АО «Шахта Антоновская» — «о взыскании 40 000 000 руб. пени, 432 260,88 руб. убытков». На 4 июля назначено заседание по иску фабрики — на 30 млн рублей, заявленных как неустойка.
Напомним, ранее претензии к компании из группы «Евраз» на сумму свыше 1,2 млрд рублей были поданы АО «ТД Южно-Сибирский». Дело рассмотрят также 20 июля
Справка: московское ООО «Управляющая компания «Евраз Междуреченск» в ЕГРЮЛ зарегистрировано в 2015 году. Директор — Андрей Давыдов. Владелец ООО — ЕВРАЗ ГРУП С. А. (Люксембург).