Пекин, 30 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Ежегодный отчет о коммерциализации научно-технических достижений Китая, показывающий, что она продолжает процветать по всей стране, был опубликован 29 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В отчете, опубликованном в специализированном издании колледжей и исследовательских институтов, отмечается, что в 2020 году в 3554 колледжах и университетах по всей стране было подписано 466 882 контракта на коммерциализацию научно-технических разработок общей стоимостью 125,61 млрд юаней (около $18,7 млрд).

Более 40% научно-технических достижений были коммерциализированы в обрабатывающей промышленности, а около 60% — на микро, малых и средних предприятиях. Под руководством Министерства науки и технологий доклад публикуется уже четыре года подряд.