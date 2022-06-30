Пекин, , 06:29 — REGNUM Более 2,6 млн депутатов народных собраний на городском и уездном уровнях были избраны напрямую по всему Китаю, сообщил 29 июня представитель Китая, передает агентство Синьхуа.

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Более миллиарда избирателей отдали свои голоса по принципу «один человек — один голос» на только что завершившихся выборах депутатов двух основных уровней, заявил на пресс-конференции высокопоставленный чиновник Генеральной канцелярии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Сун Жуй.

Это пример целостной китайской народной демократии, добавил Сун.