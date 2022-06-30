Пекин, 30 июня, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Высокопоставленный китайский чиновник 28 июня подчеркнул необходимость защиты экологической среды реки Янцзы в соответствии с законом, сообщает агентство Синьуха.

Река Янцзы

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского Собрания народных представителей Ван Чен сделал это заявление, выступая на встрече с инспекционной группой правоохранительных органов.

С июля по сентябрь этого года группа проведет инспекцию соблюдения Закона об охране реки Янцзы в семи провинциальных регионах бассейна реки Янцзы. Закон, который является первым законом Китая о конкретном речном бассейне, вступил в силу 1 марта 2021 года.

На встрече Ван призвал команду провести инспекцию с решительными усилиями. Восстановлению экологической среды реки Янцзы должно быть уделено первостепенное внимание в соответствии с законом, добавил Ван.