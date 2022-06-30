Кито, , 06:25 — REGNUM В Эквадоре в столкновениях с участниками массовых протестов, продолжающихся более двух недель, ранения разной степени тяжести получили не менее 228 правоохранителей, 32 сотрудника полиции были похищены. Об этом национальная полиция Эквадора 29 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Полиция Эквадора

По данным ведомства, в ходе беспорядков были полностью уничтожены 11 патрульных автомобилей, 72 машины получили повреждения, был сожжён один полицейский участок. Правоохранители задержали не менее 150 человек, шесть человек погибли.

Ранее сообщалось, что на фоне уступок правительства, согласившегося снизить цены на бензин и дизельное топливо, представители республиканской Конфедерации коренных народов заявили о готовности к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эквадора Гильермо Лассо на фоне антиправительственных демонстраций ввёл режим чрезвычайного положения в четырёх провинциях страны.

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