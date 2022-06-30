Нью-Йорк, США, , 06:24 — REGNUM Двадцатилетняя женщина, толкавшая детскую коляску, была застрелена в американском городе Нью-Йорк, сообщил мэр мегаполиса Эрик Адамс на пресс-конференции по инциденту.

Пистолет

Преступление произошло в квартале в Верхний Ист-Сайд района Манхэттен. Преступник, одетый в черное, подошел к женщине сзади и выстрелил ей в голову. Пострадавшую доставили в медицинский центр Нью-Йорка, где она скончалась от полученных ран. Ее ребенок, который находился в коляске, не пострадал.

Мэр обратился к жителям города за помощью в поимке преступника. Нью-Йоркская полиция рекомендовала всем избегать квартала, в котором произошел инцидент, поскольку проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в американском городе Такома (штат Вашингтон) произошла стрельба, из-за которой пострадали восемь человек.

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