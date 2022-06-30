Хабаровск, 30 июня, 2022, 06:24 — ИА Регнум. На Хабаровском судостроительном заводе заложили новое судно — несамоходный землесос «Амурский-203», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Andshel Амур

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Землесос будет работать по всей акватории реки Амур, как в Хабаровском крае, так и в Приамурье. Судно позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты судостроительно-судоремонтной корпорации заложили киль дноуглубительного несамоходного землесоса проекта 4395.