Екатеринбург, 30 июня, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв снова обратил внимание на Урал. В этот раз в центре его внимания оказался бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

В своей телепередаче ведущий завёл речь о бесовском отродье на Украине и в Европе и отметил, что в России есть те, кто их поддерживают. И многие из них находятся на Урале.

«Там же засел этот — Ройзман, собиратель икон. Что ж он молчит о сатанизме Европы? Что, его всё устраивает?» — сказал Соловьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». А затем он требовал от свердловского губернатора Евгения Куйвашева высказать своё отношение к спецоперации, которую проводит Россия для денацификации и демилитаризации Украины.