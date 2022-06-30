Ашхабад, 30 июня, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Предположения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не начала бы спецоперацию, назвал не очень корректными российский лидер Владимир Путин, отвечая 29 июня на вопросы журналистов по итогам его визита в Туркмению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России уточнил, что не собирается углубляться в вопрос о том «если бы, что бы было», а просто хочет напомнить о событиях в новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.

«Вот, женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия», — сказал Путин, обратив внимание на расстояние между Великобританией и спорными островами.

«Продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня», — заключил президент России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что у президента России Владимира Путина «мачистский взгляд на мир», проявлением дефицита культуры.