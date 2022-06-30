Якутск, , 06:23 — REGNUM Исполнять обязанности президента Академии наук Якутии будет доктор физико-математических наук Сергей Попов. Этоу должность он получил по указу главы республики Айсена Николаева, сообщило 30 июня ИА SakhaDay.

Назначение Orenburg-gov.ru

Читайте также: В Якутии назначили нового замруководителя СУ СК РФ

Сергей Попов — крупный специалист в области фундаментальной математики, автор 192 научных работ, в том числе двух монографий и 18 учебных пособий.

Необходимость в назначении нового руководителя Академии наук возникла после смерти ранее возглавлявшего её Василия Филиппова. Он скончался 31 марта от осложнений после операции на сердце.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Якутии приказом председателя СКР назначен замруководителя следственного управления Следственного комитета России республики. Новую должность получил полковник юстиции Иннокентий Сивцев.