Тайбэй, 30 июня, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Индекс потребительского доверия (CCI) Тайваня снижался пять месяцев подряд и в июне упал до 64,14 пункта, достигнув нового минимума за последние 12 лет или около того, согласно последнему опросу, опубликованному Исследовательским центром экономического развития Тайваня, передает 29 июня агентство Синьхуа.

Traveltop.net Тайбэй

Индекс снизился на 3,67 пункта по сравнению с маем, в то время как все шесть субиндексов продолжали падать в течение двух месяцев. Учитывая это, центр предупредил о риске экономического разворота.

Индекс CCI состоит из шести субиндексов, измеряющих ожидания потребителей в отношении шести аспектов экономики в ближайшие шесть месяцев, включая инвестиции на фондовом рынке, потребительские цены и перспективы внутренней экономики. Значения от 100 до 200 пунктов говорит об оптимизме, в то время как значение ниже 100 указывает на пессимизм.

Отчет показывает, что субиндекс инвестиций на фондовом рынке снизился больше всего — на 7,4 пункта с мая до рекордно низкого уровня в 25,5 пункта с 2001 года. За ним последовал субиндекс экономических перспектив, снизившийся на 4,9 пункта до 80,95 пункта, что стало новым минимумом за последние два года.