Владивосток, 30 июня, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Вынужденные переселенцы из Донбасса и с Украины, выразившие желание остаться жить и работать в Приморье, начали получать удостоверения участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Беженцы из ДНР

В пунктах временного размещения находятся более 280 переселенцев. Из них 256 заявили о желании получить российское гражданство и стать участниками госпрограммы поддержки соотечественников, переселяющихся из-за рубежа. Специалисты управления федеральной миграционной службы МВД России оформили уже более 100 удостоверений.

Каждый участник программы и члены их семей получают федеральную поддержку в виде выплаты пособия на всех членов семьи для обустройства на новом месте жительства, а после получения гражданства РФ — имеют право на жилищный сертификат, эквивалентного средней стоимости в Приморском крае 6 кв. метров на каждого члена семьи.

По программе содействия добровольному переселению соотечественников также предусматриваются, при необходимости, региональная мера поддержки в виде компенсации аренды жилья в течение 6 месяцев и пособие на несовершеннолетних детей.

Помогают беженцам и в трудоустройстве — нашли работу уже более 60 специалистов.

Все дети дошкольного и школьного возраста, а также студенты, обеспечены местами в образовательных учреждениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает граждан ЛНР, ДНР и Украины, переехавших в Россию, от уплаты ряда пошлин.