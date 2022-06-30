Пекин, 30 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. 14-й Форум берегов Тайваньского пролива пройдет в прибрежном городе Сямынь в провинции Фуцзянь в середине июля, сообщил представитель материковой части Китая, передает 29 июня агентство Синьхуа.

Nat КНР и Тайвань

В этом году форум будет посвящен теме поощрения межличностных обменов и углубления комплексного развития по всему Тайваньскому проливу, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан на пресс-конференции.

Ожидается, что это мероприятие будет способствовать углублению обменов и более тесным связям между людьми по обе стороны пролива, отметил Ма.