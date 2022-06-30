Пекин, , 06:07 — REGNUM Консенсус 1992 года, который определяет характер отношений между материковой частью Китая и Тайваня по формуле «одного Китая», является самым большим общим знаменателем для улучшения и развития отношений между двумя сторонами, и его не следует искажать, не говоря уже о том, чтобы отбрасывать, заявил представитель материковой части Китая, передает 29 июня агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан сделал это замечание в ответ на недавнее заявление китайского Гоминьдана относительно Консенсуса 1992 года на пресс-конференции. Ма подчеркнул роль соблюдения Консенсуса 1992 года и противодействия «независимости Тайваня» в содействии мирному развитию отношений между двумя странами и обеспечении мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Он призвал все политические партии, группы и отдельных лиц на острове с той же целью занять твердую позицию против отделения, направленного на «независимость Тайваня», и внешнего вмешательства.

Ма призвал их сотрудничать с материковой частью для содействия мирному развитию отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и обеспечения мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива, что принесет пользу соотечественникам по обе стороны пролива и защитит национальные интересы.