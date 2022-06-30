Октябрьский район, Ростовская область, , 06:07 — REGNUM В Ростовской области двухлетняя девочка пострадала в ДТП на участке подъездной дороги к поселку Заозерье. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Авария случилась днём 29 июня в Октябрьском сельском районе. Неподалёку от автодороги Новочеркасск — Каменоломни водитель Ford Fiesta, по предварительным данным, выехала на встречную полосу и допустила опрокидывание автомобиля.

В результате аварии пострадали пассажиры — мужчина и двухлетняя девочка. Ребёнок находился в иномарке без детского удерживающего устройства. Пострадавшие были доставлены в больницу.